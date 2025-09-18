Протести и транспортен хаос във Франция

Снимка: Пиксабей

Ден на стачки и протести във Франция. Профсъюзите призоваха за протестни действия срещу плановете на правителството за орязване на публичните разходи - които французите определиха като "музей на ужасите".

Очаква се да бъдат засегнати градският транспорт, жп превозите, работата на летищата. Няма да работят редица комунални услуги, съобщава БНТ.

Стачката беше обявена преди вота на доверие, заради който падна правителството на Франсоа Байру, предложило намаляване на разходи за близо 44 млрд. евро.

Новият премиер Себастиан Льокорню, обеща коренно различни финансови политики.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!