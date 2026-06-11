Протести разтърсиха Мексико преди старта на Световното по футбол

Стопкадър Ройтерс, Нова Тв

Мексико, една от страните домакини на Световното първенство по футбол, е изправена пред сериозно социално напрежение преди откриването на турнира. Масови протести, организирани основно от учителския синдикат CNTE, заляха столицата Мексико Сити и поставиха под въпрос спокойното протичане на едно от най-големите спортни събития в света.

Напрежението достигна нов връх, след като хиляди демонстранти се отправиха към емблематичния стадион „Ацтека“, където предстои да се изиграе откриващият мач на първенството. Протестното шествие беше спряно от полицейски кордон, а силите на реда разположиха бетонни бариери около спортното съоръжение. По информация на властите са били иззети и десетки взривни устройства, пише БГНЕС.

Въпреки засилените мерки за сигурност, ръководителят на службата за обществена безопасност на Мексико Сити Пабло Васкес определи акцията като мирна. Не се е стигнало до използване на сълзотворен газ или до сблъсъци между полицията и протестиращите. Демонстрантите обаче предупредиха, че няма да прекратят действията си и възнамеряват да продължат протестите и в деня на откриването на шампионата.

Основният двигател на недоволството е Националният координационен комитет на работещите в образованието (CNTE). Учителите настояват за значително увеличение на възнагражденията и за отмяна на пенсионната реформа. Те поискаха 100-процентно увеличение на заплатите, но правителството предложи ръст от едва 10%, което синдикатът категорично отхвърли. В момента началните заплати на учителите в държавните училища варират между 8 000 и 14 000 песо месечно, което се равнява на приблизително 700 евро.

Протестите започнаха още в началото на юни, когато демонстранти изградиха палатков лагер на площад „Сокало“ – място, предвидено за официална фен зона на Световното първенство. Площадът може да побере около 55 000 души и се очаква да бъде една от най-посещаваните точки от милионите фенове, които ще пристигнат в страната за турнира. В централната част на столицата протестиращите нанесоха щети и на временни инсталации, свързани със Световното първенство. В парк „Пасео де ла Реформа“ бяха разрушени пластмасови фигури на футболни звезди, а върху тях се появиха лозунги като „Инвестирайте в образованието, а не в Световното първенство“.

Освен учителите, участие в протестните действия се очаква да вземат и организации на близки на безследно изчезнали хора, които настояват за справедливост и разследване на хиляди случаи на изчезвания в страната.

Междувременно протестите вече оказват сериозно влияние върху икономиката на мексиканската столица. Според представители на бизнеса блокадите на ключови булеварди, летищни маршрути и обществени пространства са причинили загуби за около 20 милиона евро на частния сектор.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова за спокойствие и заяви, че страната не се намира в състояние на масова криза. Въпреки това правителството продължава интензивните преговори със синдикалните организации в опит да предотврати ескалация на напрежението по време на Световното първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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