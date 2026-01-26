Протести спряха тировете към България на граничните пунктове "Връшка чука", "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево"

Булфото

От 13:00 ч. днес временно е ограничено движението на автомобили над 3,5 т. само вход към България на част от гранични пропускателни контролни пунктове, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Става въпрос за ГКПП-та: "Връшка чука", ГКПП "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево". Причината за спирането на тировете са протести на превозвачи в Сърбия и Северна Македония, посочват от пътната агенция.

ГКПП "Калотина" е затворен и в двете посоки за автомобили над 3,5 т., допълват още от АПИ.

По данни на агенцията от 00:00 ч. на 27 януари ще бъде затворен и изхода от България през тези гранични пунктове.

