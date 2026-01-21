Протести срещу Сарафов и в София и Пловдив

Снимки: Булфото

Граждани протестират и пред Съдебната палата в София с искане за оставка на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под наслов „Операция: Нищожен“. В района има засилено полицейско присъствие. Движението по булевард „Витоша“ и улица „Позитано“ е ограничено.

В протеста участват и от обединението „Студенти против мафията“, отбелязва БТА. Според тях Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в прокуратурата с помощта на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър. По този начин той блокира цялата съдебна система, понеже исканията му до Върховния касационен съд дори не се разглеждат. Адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" припомни, че Конституционният съд отказва да разглежда становища на Сарафов по конституционни дела, т.е приема го за нелигитимен.

Ние ще настояваме утре, в първото заседание за годината на пленума на Висшия съдебен съвет, да бъде включена точка относно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Има ясно нарушение на закона с продължаващата узурпация на поста от Сарафов, каза още адвокат Георгиев. Той допълни, че не очакват Сарафов да бъде сменен и затова подтикват към тази промяна.

С оглед на задаващите се предсрочни избори ролята на прокуратурата е много важна, защото досега е била да прикрива престъпления, а не да ги разследва. Считаме, че въпросът с ръководството ѝ трябва да бъде разрешен преди изборите, допълни адвокат Георгиев.

Предстои протестиращите да тръгнат на шествие до Висшия съдебен съвет.

Протестиращи на пл. "Съединение", пред прокуратурата в Пловдив, поискаха изпълняващият длъжността (и.д.) главен прокурор на България Борислав Сарафов да бъде отстранен от поста. Противопоставяме се на контрола, който упражнява олигархия върху съдебната власт, каза за БТА Стоян Стефанов, координатор за Пловдив на обединение "Студенти против мафията", което организира протеста съвместно с инициативата "Правосъдие за всеки".

Мотото на недоволството в Пловдив е "Не сме статисти в прокурорския сериал". Сарафов от 21 юли 2025 г. заема поста незаконно и се опасяваме, че на предстоящите избори няма да има ефективни мерки срещу купения вот и активни действия, ако бъде установен такъв, каза Стефанов. По думите му протестиращите настояват незабавно да започне процедура за избор на нов главен прокурор, който да гарантира провеждането на честни парламентарни избори. Хората поискаха пълна ревизия на дейността на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!