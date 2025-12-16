Протести в Несебър и Поморие срещу предложение за по-високи данъци

Пиксабей

Протести срещу предложението за нови по-високи данъци върху недвижимите имоти следващата година ще се проведат в черноморските общини Несебър и Поморие. В Несебър се предвижда "данък сгради" да нарасне с 40%.

Протестът се организира от сдружението "Обществен съвет Несебър" и ще се проведе преди заседанието на Общинския съвет в 10.00 ч.

Протестът в Поморие е срещу вече взетото решение за увеличаването на данъка с 33%. Организаторите на недоволството от гражданските инициативи "Ние не мълчим" и "Будно Поморие" внесоха подписка в Областната управа в Бургас с искане решението да бъде оспорено по съдебен ред заради липсата на обществено обсъждане, предаде БНР.

