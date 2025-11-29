Протести в Русе заради проект за инсинератор за медицински отпадъци

снимка: Явор Мичев, Уикипедия

За първи път в историята на Европейската комисия общинските съвети на Русе и Гюргево се обединиха и приеха протестна декларация. В нея те се обявяват против построяването на инсинератор за медицински отпадъци в пограничната зона.

Преди три години румънски инвеститор решава да изгради инсинератор за унищожаване на медицински отпадъци в промишлената зона на Гюргево. Проектът многократно е бил преразглеждан и забавян, заради недоволството на местните жители, припомня БНТ. Започват протести, в които се включват и русенци, които още помнят хлорните обгазявания на града през 80-те години на миналия век от румънския комбинат „Верахим“.

"Не сме съгласни. Не искаме да строят. Знаете какво става в Русе и какво беше? От техния завод, когато беше в Гюргево. Имаше стачки, какво ли не и се отървахме, сега наново".

"Няма да е добре за Русе със сигурност, вятърът като духне насам - какво правим?".

"Достатъчно отровители имаме в Русе, с които не могат да се справят, че и трансгранични".

Изграждането на инсинератора ще застраши здравето и безопасността на 200 хиляди души от двата бряга на Дунав. Затова общинските съветници на Русе и Гюргево заявяват в общата декларация, че:

"Държавните институции предприемат всички необходими правни и фактически действия, като отстояват интересите на гражданите на Русе и Гюргево да защитят правото им на безопасна, чиста, здравословна и устойчива околна среда".

акад. Христо Белоев - председател на Общински съвет-Русе: "Този инсинератор не отговаря на определени норми и отстояния, но трябва да се дадат отговори и на много други въпроси, които най- вече са екологични и здравни. Така, че давайки един силен отпор ние се надяваме да бъде преосмислено това решение и да не бъде изграждан този инсинератор".

Галичка Николова - общински съветник: "И се надявам с общи усилия в краен случай, ако се наложи и със двустранен протест на Дунав мост да въздействаме тия институции, за да могат все пак да проумеят, че нито ние, нито те искаме да бъдем тровени".

Освен към Министерски съвет и ресорните ведомства, декларацията ще бъде изпратена и на румънските власти.

