Протести в страната срещу въвеждането на еврото

Кадри БНТ

Гражданско сдружение "Дойран 2025" организира протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията се провежда в този час пред БНБ, предава БНТ. Протестиращите настояват националната ни валута да остане българският лев. И още - справедливост и нов модел на управление.

От сдружението предлагат едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да се удължи до максималните 6 месеца, в които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожени.

Оттам са изпратили до всички парламентарни групи в Народното събрание и до президента предложение за промени в закона за въвеждане на еврото. По този начин протестиращите се надяват да се осигури време за провеждане на референдум по темата.

Бургас

Граждани се събраха на протест пред сградата на Община Бургас тази вечер срещу въвеждането на еврото у нас. Недоволните изразиха позицията си, че българският лев не бива да бъде заменян с друга валута и заявиха, че не виждат реални ползи от присъединяването на страната към еврозоната. Според тях подобно решение трябва да бъде взето единствено след провеждане на национален референдум.

Протестното шествие премина по централната улица "Александровска" и стигна до площад "Тройката". След това демонстрантите поеха обратно по улица "Богориди". В района бяха разположени полицейски служители, които спряха шествието и не позволиха продължаването му в посока Морската градина, вероятно с цел осигуряване на безопасността и нормалното движение на автомобили.

Видин

Граждани на Видин протестират срещу въвеждането на еврото като официална валута в България и настояват за запазването на българския лев. Те са се събрали на централния площад „Бдинци“ в града. Протестът е заявен в Общината и е организиран от национално обединение „Непримиримите“, съобщиха за БТА от местната администрация.

Присъстващите носят български знамена, а на площада звучат патриотични песни. Има полицейско присъствие.

