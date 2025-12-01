реклама

Протестиращ: Смятат да ни лъжат постоянно

01.12.2025 / 19:28 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Протестът срещу бюджета набира сила и в Пловдив. Трима от недоволните обясниха защо са излезли на улицата тази вечер.

Беше дадено едно обещание, че бюджетът ще бъде премахнат, а после се оттегли веднага. Това е един знак, че смятат да ни лъжат постоянно. Съответно няма как да им имаме доверие, и за мен бюджетът е повод и причина, че правителството трябва да си ходи, заяви Мирослав Аршинков.

Този бюджет, някак си имайки предвид, че влизаме в еврозоната и имаме много притеснения около повишаване на цените, някак си изобщо не е осмислен от гледна точка на по-бедните и средната класа, добави Трифон Данов.

А Светла Пънева бе категорична по бТВ: Заплатите, които вземаме, все пак имаме деца, които няма как да ги изхранваме с тези заплати.

Началото на развръзката на сагата започва утре. Тогава предстоят нови разговори между управляващи, синдикати и работодатели. Засега всички са формулирали своите искания, но тепърва ще се търсят варианти кое колко ще струва и как ще бъде заместено.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 5 минути)
Рейтинг: 539748 | Одобрение: 101013
Тогава : Бой с черпака по общинските мацуни докато им окапят зъбите.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
MrBean (преди 7 минути)
Рейтинг: 201179 | Одобрение: -1621
.. и 45 г. преди това...Но последната дама какво точно искаше.Заплатите не стигат...??? Ами никому не стигат,видимо и на Дебелян не му стига...
1
0
cron1 (преди 10 минути)
Рейтинг: 133738 | Одобрение: -17947
Ми те успешно го правят вече 36 г....:'(БолестГняв
Марио Кроненберг

