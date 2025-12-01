Протестиращ: Смятат да ни лъжат постоянно

Редактор: Недко Петров

Протестът срещу бюджета набира сила и в Пловдив. Трима от недоволните обясниха защо са излезли на улицата тази вечер.

Беше дадено едно обещание, че бюджетът ще бъде премахнат, а после се оттегли веднага. Това е един знак, че смятат да ни лъжат постоянно. Съответно няма как да им имаме доверие, и за мен бюджетът е повод и причина, че правителството трябва да си ходи, заяви Мирослав Аршинков.

Този бюджет, някак си имайки предвид, че влизаме в еврозоната и имаме много притеснения около повишаване на цените, някак си изобщо не е осмислен от гледна точка на по-бедните и средната класа, добави Трифон Данов.

А Светла Пънева бе категорична по бТВ: Заплатите, които вземаме, все пак имаме деца, които няма как да ги изхранваме с тези заплати.

Началото на развръзката на сагата започва утре. Тогава предстоят нови разговори между управляващи, синдикати и работодатели. Засега всички са формулирали своите искания, но тепърва ще се търсят варианти кое колко ще струва и как ще бъде заместено.

