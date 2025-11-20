Протестиращ опита да пробие полицейския кордон и да влезe при кмета на София

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Напрегнатата е ситуцията пред столичната община в момента.

Там има протести и блокади заради рефромата за платено паркиране. Граждани, подкрепени от Асоциацията на заведенията в София, настояват за отпадане на по-високите цени за синя и зелена зона.

Преди броени секунди се стигна и до лека ескалация на напрежението.

Един от протестиращите се опита да пробие полицейския кордон и да влезе в страдата на общината, където да разговаря с кмета или някои от заместник-кметовете, съобщи от мястото репортерът на бТВ.

Много хора са се събрали тук. Това, което те искат, е да отпадне реформата за платено паркиране, а именно синя и зелена зона да не се разширяват. Също така и цената на почасовото паркиране да не се вдига от 1 на 2 и от 2 до 4 лева, допълни Габриела Керемедчийска.

Протестът е в разгара си, и недоволните са влезли в словесна престрелка с полицаите, които са застанали на входа преди общината.

Засиленото полцейско присъствие обаче едва ли ще позволи да се стигне до инциденти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!