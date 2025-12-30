Протестиращ срещу еврото: Левът е над всичко. Левът е царя на животните, можете ли да си купите парче месо от лъва?
30.12.2025 / 12:27 0
Кадър Нова тв
Протести в защита на лева се проведоха в няколко града вчера.
В Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град.
Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.
„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов. „Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.
Протестиращи се събраха и в центъра на София.