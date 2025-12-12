Протестиращ студент: Спекулират, че работим с партии

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Фактът, че за много хора времето в този парламент приключва, това няма как да не ме радва. Защото има хора, които трябва веднага да напуснат този парламент и повече никога да не влизат в него. Хора, които се обръщат към нас с „мръшляци“. Тези, които казват на лекарите да ходят в Сицилия и да си търсят там реализацията, а ние тук ще внесем лекари за 500 долара.

Това заяви един от участниците в протеста Александър Танев.

Аз много се надявам, че обществото до такава степен вече е политически образовано, че да разбере, че тези хора не бива повече да прекрачат прага на парламента. Другото, честно казано, не е от толкова голямо значение за мен. Последни думи се казаха, кабинетът издъхна, хората го свалиха, оттук нататък важното предстои, допълни студентът по право.

Танев определи като спекулации твърденията, че младите хора работят с политически партии, и след като толкова време са мълчали, чак сега се събудили.

Младото поколение, моите приятели се интересуват от политика много активно. Това са изключително кадърни млади хора. Аз, когато участвам в различни проекти, виждам момчета от Шумен, например като Марио Димов и Стефан Калинов. Аз ги виждам, че не са от големите областни градове в България, но до такава степен са ерудирани, до такава степен са въвлечени и интегрирани в политически процес и до такава степен го разбират, усещат и говорят езици, че аз си викам: Добре, тези хора защо все още не им се дава възможността, защо средата е до такава степен отровена, че те нямат възможността да допринесат за благосъстоянието на България, добави в „Твоят ден“ Танев.

