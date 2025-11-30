Протестиращи фермери в Гърция заплашват да блокират магистрали

Кадър Youtube

Протестиращи фермери в централна Гърция ще се съберат на протест днес и се очаква да се опитат да блокират в ранния следобед основната магистрала, свързваща северната и южната част на страната, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Опитът за блокада ще бъде направен на пътния възел Никая, югоизточно от град Лариса, отбелязва изданието, цитирано от БТА.

Фермерите протестират срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която неотдавна беше разтърсена от корупционен скандал.

Разкриването на множество незаконно изплатени субсидии от "ОПЕКЕПЕ" доведе до допълнителни проверки и отлагания в изплащането на субсидии.

Правителството твърдеше, че плащанията ще бъдат осъществени през ноември.

Други фермери в областта Тесалия планират да блокират новата магистрала E65, която преминава близо до градовете Кардица и Трикала.

Протестите се очаква да се разпространят в цяла Гърция, отбелязва "Катимерини".

В петък конвой от трактори се събра близо до град Ханя на остров Крит и си проправи път до централата на регионалните власти.

Блокирането на магистрали е често използвана тактика от фермерите, за да окажат натиск върху властите, отбелязва изданието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!