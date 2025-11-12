Протестиращи искат оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Снимка: Булфото

Протестиращи пред Съдебната палата тръгнаха на шествие до Орлов мост, движението около Съдебната палата е възстановено.

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Движението около района на Съдебната палата бе спряно. Към протеста се присъединиха и представители на сдружение "Младите лекари". Като символ на седемте години мандат на главния прокурор, протестиращите запалиха инсталация със седем лампи, посочва БТА.

След това протестиращите тръгнаха на шествие до Орлов мост. Протестът се охранява от полицейски екипи.

Протест с искане оставката на Борислав Сарафов бе организиран и миналата седмица. Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите тогава адвокат Емил Георгиев от Инициатива "Правосъдие за всеки".

