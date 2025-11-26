Протестиращи изхвърлиха боклук върху автомобил на депутат

Кадър Евроком

Протестиращи изхвърлиха боклук и налепиха стикери върху автомобил, който се предполага, че е на депутат, опитващ се да се измъкне от протеста.

Десетки граждани заобиколиха автомобила и скандираха „Оставка“, докато той се опитваше да пробие живата верига около парламента, съобщава Евроком.

Организаторите на протеста са казали на протестиращите да се разделят на два лъча – в посока към БНБ и в посока Триадица.

Очаквайте подробности.

