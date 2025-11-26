реклама

Протестиращи изхвърлиха боклук върху автомобил на депутат

26.11.2025 / 21:45 1

Кадър Евроком

Протестиращи изхвърлиха боклук и налепиха стикери върху автомобил, който се предполага, че е на депутат, опитващ се да се измъкне от протеста. 

Десетки граждани заобиколиха автомобила и скандираха „Оставка“, докато той се опитваше да пробие живата верига около парламента, съобщава Евроком.

Организаторите на протеста са казали на протестиращите да се разделят на два лъча – в посока към БНБ и в посока Триадица.

Очаквайте подробности.

 

kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 537648 | Одобрение: 100418
Натъпчете с картофи ауспуха му да не може да запали и кило захар в резервоара !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Форум
