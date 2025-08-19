Протестиращи настояват за забрана на клетките за телета

кадър Нова нюз

Над 110 хиляди подписа с искане за забрана на клетките за телета внесоха в Народното събрание граждани от организацията "Невидими животни". Те се събраха пред сградата на парламента, за да демонстрират исканията си, а именно - страната ни да премине към по-естественото, групово отглеждане на телетата.

От организацията обясниха, че държането в клетка е жестока практика, която се среща в средните и по-големи индустриални ферми за мляко у нас.

"Телето още от самото си раждане е затворено в клетка, по-голяма от собственото му тяло. Такива съоръжения са особено жестоки", смятат организаторите.

Евентуална подобна забрана би засегнала най-вече големите фермери у нас, предаде Нова нюз.

