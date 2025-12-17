Протестиращи погнаха депутати, полицията ги спря

Снимка: Пиксабей

Движението по столичния бул. "Цар Освободител" в района на Българската народна банка (БНБ) е възстановено, а протестът срещу приемането на еврото приключи.

Малко след 20 ч. депутати започнаха да си тръгват от Народното събрание, а група протестиращи ги подгони и започна да ги обижда с нецензурни думи, предава БТА. Полицаите не позволиха гражданите да стигнат до депутатите.

Около 18 ч. граждани се събраха на протест срещу приемането на еврото пред сградата на Българската народна банка в София. Организатор на протеста е Сдружение "Дойран 2025". Протестът е заявен в Столична община.

Протестиращи държаха плакати с надписи: "Не на еврото", "Време е да те чуят, не на еврото", "За какво ни е евро, ако изгубим България", "Пряка демокрация с референдуми!!! Левъ! С Русия". На протеста се събираха подписи в подкрепа на удължаване на срока на двойно обръщение на лев и евро до 1 юли 2026 г., за да бъде осигурено време за произнасяне на съда в Люксембург за референдум.

Ето в кои градове още протестираха:

Монтана

Граждани на Монтана протестираха пред сградата на областната управа на централния площад „Жеравица“ срещу въвеждането на еврото у нас. Протестиращите издигнаха плакати „Монтана не иска еврото“, „Гласувай, за да не се върнат пак“, „Оставка на Пеевски и Борисов като депутати“, „Държавна ревизия“, „Искаме да бъдем питани“, „За референдуми“, „Промяна в избирателния кодекс“, „Забравиха, че те работят за нас, а не ние за тях“, „Не сме готови за еврото“.

Андрей Илиев Емилов от село Вирове в община Монтана заяви за БТА, че протестът е организиран от граждани, а не от партии, а той лично е подал заявлението за протеста в общината. „След масовите протести преди седмица Бойко Борисов и правителството му подадоха оставка и избягаха от отговорност, като вкараха страната в хаос с приемане на еврото без да има редовен кабинет. Кой ще поеме отговорност, ако нещо се провали? Заради това настояваме процедурата да се отложи до избиране на редовно правителство и да бъде попитан българският народ дали иска еврозоната. Надяваме се новият кабинет да провери дали докладите за влизане в еврозоната отговорят на истината“, заяви пред протестиращите Емилов. Той поиска ревизия на държавата за продажбата на 4400 имота на частни лица, което е станало малко преди подаването на оставката от правителството.

Маргарита Лазарова от Монтана, която също е от организаторите на протеста, заяви пред протестиращите, че протестите са не само за забавяне въвеждането на еврото, а и с искане за оставка на Пеевски и Борисов и като депутати. Според нея Пеевски и Борисов работят срещу държавата от много години и вече няколко пъти са сваляни от власт с протести. Тя настоя хората да бъдат питани преди да се вземат важни за тях решения.

Шумен

Граждани протестираха против приемането на еврото пред сградата на областната администрация в Шумен.

Част от тях носеха национални флагове и скандирания против това България да приеме еврото като средство за разплащане, за сметка на националната си валута - лева. Двама души пускаха на тонколона изказвания, свързани с това, че България не трябва да приема еврото. Те казаха пред репортер на БТА, че протестът е организиран в социалните мрежи.

Пред областната администрация в Шумен има полицаи, които се грижат за мирното протичане на протеста. По техни данни протестиращите са няколко десетки шуменци.

Русе

Протест срещу еврото и за запазване на българския лев имаше и в центъра на Русе.

Недоволните граждани се събраха пред сградата на Общинската и Областна администрации. Те скандираха "Не на еврото!" и "Искаме си лева!". Издигнаха и транспаранти с надписи: "Не на еврото! За лева! Да живее България!", "За запазване на БГ лев! Не на еврото! Не насилието над хора и животни! Не на включването на БГ във война! България - зона на мира!" и "Не на еврото! За лева! За род и родина!".

"В Община Русе няма подадено заявление за протест тази вечер", казаха за БТА от кметството. Протестът е организиран в социалните мрежи. В района на недоволството имаше засилено полицейско присъствие.

Велико Търново

Протестна акция срещу въвеждане на еврото в България и неприемане на бюджета организираха представители на движение "Обединение-29" във Велико Търново. Протестът беше обявен в социалните мрежи.

Председателят на сдружението Любомир Петков каза пред протестиращите, че повод за днешната акция е, че настоящото правителство в оставка е нелегитимно и няма правомощията да приема нито бюджет, нито да въвежда европейската валута, която трябва да замени българския лев.

"Обявяваме велико народно въстание срещу мафията", каза Петков. Той допълни, че от началото на прехода властимащите не са чули гласа на народа. "Народен съд и възмездие за всички политици, участвали в управлението на държавата", призова той. Спешно трябва надпартийните организации да направят кръгла маса, на която да се вземе решение за забрана на партийно олигархичната система, каза Петков.

