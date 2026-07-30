Протестиращи промениха дневния ред на Общинския съвет във Варна

снимка: ОбС-Варна

Общинският съвет във Варна даде трибуна на гражданите, които протестират срещу строителство в кв. „Чайка“. Дневният ред на сесията беше променен, за да се чуят мненията на жителите на квартала.

По време на обсъждането стана ясно, че голяма част от процедурите, свързани с инвестиционни намерения, издаване на разрешения за строеж и извършване на административни действия, не са от компетенциите на Общинския съвет, а се реализират от общинската администрация. Правомощията на местния парламент се упражняват в рамките на законово установените процедури и след постъпване на предложения от администрацията, посочват от пресслужбата на ОбС-Варна.

Сред въпросите, които могат да бъдат разглеждани от съветниците, са измененията на подробни устройствени планове (ПУП), но само когато съответните предложения бъдат внесени официално от администрацията. Към настоящия момент в Общински съвет – Варна няма постъпило предложение за изменение на ПУП за конкретния имот в ж.к. „Чайка“.

Във връзка с кореспонденция между Общински съвет – Варна, Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна и частни заявители, председателят на Общинския съвет Христо Димитров подчерта, че нормите на Закона за устройство на територията са задължителни и следва да се прилагат еднакво спрямо всички.

Той уточни, че издадените от председателя на Общинския съвет писма имат уведомителен и констативен характер. Те не представляват индивидуални административни актове, не изменят действащите устройствени планове и не са част от процедурата по разрешаване на строителство.

ПУП-ПРЗ на ж.к. „Чайка“ е приет на 30.03.2015 г. от Общински съвет – Варна. Планът е бил обжалван в частта за конкретни имоти, като информацията за частите, отменени вследствие на съдебни решения, е изпращана до общинската администрация за предприемане на действия по компетентност.

До момента в Общински съвет – Варна не е постъпило предложение от администрацията за изменение на плана във връзка с изпълнение на съдебни актове.

Разпоредбите на Закона за устройство на територията са императивни. Никоя институция, длъжностно лице или частен субект не стоят над нормите на закона, изтъкна председателят на Общинския съвет. Прилагането на чл. 16 от ЗУТ спрямо конкретни поземлени имоти в обхвата на плана подлежи на стриктно и индивидуално доказване по законовия ред, а не чрез административни тълкувания.

Редактор "Екип на Петел",

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