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Протестиращи срещу кабинета "Радев" се събраха в центъра на София

03.07.2026 / 20:30 1

Снимка Булфото

Недоволни излязоха на улицата. Протестиращи срещу кабинета на Румен Радев се събраха в центъра на София. Те изразиха недоволството си от заложения в бюджета за тази година голям дефицит, замразяването на обезщетенията за майчинство и закриването на Комисията по досиетата.

Според тях външната политика на кабинета крие рискове за страната заради зависимости от Русия, пише nova.bg.

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Коментари
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cron1 (преди 1 час)
Рейтинг: 160218 | Одобрение: -23272
Крайно време беше!!!
Марио Кроненберг

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