Протестиращи в "Чайка": 2800 места за 12 хиляди жилища не стигат

Живеещи във варненския квартал "Чайка" излязоха отново на протест, за да се обявят против въвеждането на "зелена зона", подзона 7. Те не приемат планираните 2 800 места за достатъчни.

"В момента по непотвърдени данни в квартала има 12 хиляди жилища, а местата, които са разчертани за паркиране, са крайно недостатъчни. След 20 ноември една голяма част от живеещите ще бъдат подлагани на глоби, което не е приемливо за нас. Общината да не подпише заповедта за въвеждане на "зелена зона", подчертаха в ефира на Радио Варна Марциян Янакиев и Бистра Иванова, част от организаторите на протеста.

Те настояха т за конструктивен диалог с Община Варна и изразиха разочарование, че вчера са чакали два часа пред кабинета на временно изпълняващия функциите кмет на Варна. Нашият глас не се чува, ходили сме многократно и на обществени обсъждания - къде се съобразиха с мнението на гражданите, попитаха Янакиев и Иванова.

"Зелената зона" противоречи на целта си - да осигури места на жителите. Как ще стане това, питаме ние, подчертаха още те.

Да се направи план какво трябва да се предприеме в нашия квартал, да се чуят предложенията ни, да се направи всичко, което в възможно, предложиха Янакиев и Иванова.

Припомняме, че в началото на миналата седмица десетки жители на варненския квартал се събраха на протест. Сред аргументите им са въведеното еднопосочно движение, което затруднява достъпа между блоковете и до жилищата; липсата на достатъчно обществени обсъждания и прозрачност в процеса; намаляването на броя на паркоместата в квартала вместо увеличаването им и липсата не действащ Генерален план за организация на движението, който според тях прави въвеждането на платено паркиране незаконно. За нови паркоместа, но не за сметка на тревните площи, се обявиха те.

Протестиращите настояват още за отмяна на решението на Общинския съвет във Варна от 2022 г., с което "Чайка" е включена в подзона 7 на "зелената зона".

