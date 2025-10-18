Протестиращи в Долни Богров към патриарх Даниил: Върни ни свещеника

Снимка прессекретариарт Президенство

Патриархът е изправен пред важно решение.

Стотици жители на Долни Богров се събраха на протест в защита на своя свещеник отец Янко Китанов.

Дъждът и лошото време не спряха хората да блокират движението по бул. „Ботевградско шосе“ и призоваха патриарх Даниил да им върне любимия духовен предводител, в противен случай следващият протест ще е под прозорците на Митрополията.

Жителите на Долни Богров за втори път излизат на масова демонстрация в подкрепа на свещеник Янко Китанов, който в продължение на 40 години е бил начело на тяхната енория.

По думите на местните църквата „Свети Теодор Стратилат“, която е възстановена от отец Янко, вече 20 дни остава затворена.

„На 51 години съм. Никога досега нашата черква не е била затворена близо 20 дни. Хората се възмущават. Предният четвъртък трябваше да има енорийски съвет. Никой не ни уведомява за нищо, държат ни в неведение“, заяви Иван Асенов,

Мъжът подчерта, че те са в правото си да знаят, защото нито една стотинка не е дадена за енорията им нито от Светия Синод, нито от Софийската света митрополия, пише novini.bg.

