Протестиращи в София стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало" и продължават към тази на ГЕРБ

Снимка: Булфото

Част от протестиращите граждани срещу бюджета за 2026 г. тръгнаха на шествие към централите на "ДПС-Ново начало" и ГЕРБ в София. Преди началото на шествието прозвуча химнът на България. Организаторите отново призоваха протестът да продължи без провокации, предава БТА.

Гражданите тръгнаха по бул. "Цар Освободител" и стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало" на ул. "Врабча". Около централата на партията има полицейско присъствие. Протестиращите скандират: "Кой не скача е дебел" и "Пеевски ще падне".

Движението по бул. "Васил Левски", около паметника Васил Левски, както и на кръстовището на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е ограничено.

Кирил Петков от "Продължаваме Промяната" обяви, че до минути шествието тръгва към централата на ГЕРБ, като ще мине през бул. "Дондуков", Ларгото и през целия бул. "Витоша".

По-рано множество граждани се събраха в т.нар. Триъгълник на властта за протеста срещу бюджета за 2026 г., те скандираха "оставка".

Миналата седмица отново имаше протест срещу приемането на бюджета за 2026 г., който изпълни площада между сградите на Народното събрание, Министерския съвет и президентството. На следваща сутрин председателят на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета. По-късно премиерът Росен Желязков заяви, че ще бъде направен опит за възстановяване на диалога със синдикати и работодатели, а в петък министърът на финансите Теменужка Петкова заяви, че предстои нова среща със социалните партньори.

В петък Бойко Борисов начерта три варианта за бъдещето на бюджета. След като бюджетът не беше изтеглен, се стигна до спор в кулоарите на парламента между Бойко Борисов, председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, а Асен Василев заяви, че ще има нов протест.

По-рано днес Столичната дирекция на вътрешните работи съобщи, че преди, по време и след провеждането на протеста тази вечер в центъра на София полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и недопускането на инциденти на територията на града.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!