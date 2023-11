Протестиращи за Палестина опитаха да нахлуят в базата на САЩ Инджирлик в Турция, разпръснаха ги с водни струи

Кадър Туитър

Хиляди пропалестински демонстранти се събраха в Турция около военната база на САЩ в Инджирлик във вилаета Адана и се опитаха да нахлуят в нея, предават местни и международни медии.



Полицията ги атакува с гранати със сълзотворен газ и водни оръдия.



"Митингът беше мирен, той беше краен етап на конвоя "Независимост за Палестина", който тръгна на 2 ноември от Истанбул", обясни участник в протестите пред ТАСС, предаде Епицентър.



Шествието бе организирано от Фондацията за защита на човешките права и свободи и хуманитарната помощ в Турция.



"След края на митинга организаторите призоваха всички да се разотидат, но една част от протестиращите тръгнаха към базата Инджирлик. Против тях бяха използвани водни оръдия и сълзотворен газ", обясни събеседникът на агенцията.

Protests over Gaza at Incirlik Air Base in Turkey. This site is used by U.S. Air Force for operations and hosts tactical nuclear weapons: pic.twitter.com/QsvG92lRMJ