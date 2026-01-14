Кадър Youtube

Протестиращите гръцки фермери сменят тактиката - блокадите по магистралите остават, но оставят границите отворени. След поредната среща днес с аграрния министър Костас Циарас протестиращите съобщиха, че ще остават границите отворени, без да уточняват дали ще пропускат всички превозни средства, предава БНР.

Земеделците се отказват от намерението да блокират Атина с трактори и да проведат национална демонстрация след потвърждение за среща с премиера Кириакос Мицотакис в следващите дни.

Вчера преговорите приключиха без резултат за фермерите относно цената на горивото и тока. Това доведе до продължаване на протестите и днес.

Движението по магистралата "Егнатия" от Александруполис до Солун засега е свободно, но има риск от временни блокади.

По магистралата Солун – Атина засега движението е спряно на две места, но обходните маршрути са отворени. Това затруднява трафика, защото има силно движение на товарни камиони, предупреждават от полицията. Тракторите не се оттеглят и блокадите може всеки момент да бъдат върнати, коментират фермерите в очакване на нов тур преговори с правителството.

