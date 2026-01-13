Протестиращите в Гърция отказаха среща с премиера Кириакос Мицотакис

снимка: Булфото

Фермерите от блокадата в Никеа решиха да не влизат в диалог с премиера Кириакос Мицотакис, както беше планирано, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Те настояват да бъдат допуснати 25-ма фермери, 10-ма животновъди, рибари и пчелари, допълва bgonair.bg.

Това е било и предложението на премиера, който е призовавал за пропорционално представителство в географски план, но и за присъствие на всички отрасли на първичния сектор.

"Искаме всичките 35-ма да отидем. След това той може да приема толкова, колкото иска", казаха фермерите.

Било е предложено да се проведе нова национална среща, за да се вземе решение за ескалацията на протестите, дори за слизане на трактори на централният площад "Синтагма" в Атина.

Президентът на EOASK Костас Целас говори за "подигравки" от страна на правителството, добавяйки обаче, че ще чакат до вторник сутринта в резиденцията "Максимос", за да приемат комитета от 25-ма фермери, плюс 10-ма животновъди, рибари и пчелари.

През последните 24 часа възникна разногласие относно броя на представителите на земеделските комитети, което изглежда дори доведе до "провала" на срещата на Кириакос Мицотакис със земеделските производители.

