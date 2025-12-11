Протестиращите в подкрепа на варненския кмет с награда за гражданска доблест

Снимка: Булфото, архив

На фона на настоящите антиправителствени протести, едни други протестиращи – тези в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев, бяха отличени снощи с наградата за Гражданска доблест. Отличието се връчва всяка година от Българския хелзинкски комитет в рамките на наградите "Човек на годината" 2025 г.

Номинациите за нея през тази година бяха 75, отличията са 11 – на личности и граждански групи и организации, които показват ангажираност, солидарност и устойчиви усилия за защита на човешките права и демократичните ценности.

През 2025 г. кампанията "Човек на годината" беше организирана в партньорство с датското председателство на Европейския съюз.

Човек на годината през 2025 г. е блогърът Боян Юруков, който беше отличен за работата си по публикуване в достъпен вид на данните за над 4 400 държавни имота, планирани за продажба от правителството.

Сред подгласните награди е тази за "Гражданска доблест". Тази година тя е колективна и е за – цитираме "Протестиращите в подкрепа на Благомир Коцев - отличени за отстояване правото на справедлив съдебен процес на варненския кмет".

Над 10 бяха протестите само във Варна, още поне толкова - в София и други градове.

