стопкадър: Ютуб

Протестите на земеделци в Гърция и блокадите на пътища продължават и днес, след като вчера имаше сблъсъци с полицията, при които бяха ранени четирима души, а трима от протестиращите бяха задържани и ще им бъдат повдигнати обвинения, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

При безредиците, които избухнаха при опита на полицията да предотврати затварянето на главни пътища, са били ранени двама полицаи и двама земеделци.

На задържаните се очаква да бъдат повдигнати обвинения в насилие, съпротива на органите на реда и нанасяне на щети на чужда собственост. Един от тях е синдикалист и е сред ранените, като в момента се лекува в болница.

Протестите избухнала заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.

В четвъртък вицепремиерът Костис Хадзидакис, цитиран от capital.gr, съобщи, че са изплатени 1,9 млрд. евро от общо 3,7 млрд. евро очаквани субсидии за 2025 г.

И тази сутрин има затруднения в трафика по основни пътни артерии, като движението по магистралата Патра – Атина – Солун – Евзони (на границата със Северна Македония) е отклонено на места, а в района на Тесалия се събират стотици земеделци с трактори, които заплашват да разделят Гърция „на две“. Магистралата беше блокирана и вчера, както и главният път E65 в района на Кардица, който остава затворен.

В 10:30 сутринта е планиран протест на протестиращи земеделци пред съдебната палата в Лариса с искане за освобождаване на арестуваните демонстранти.

Блокада се очаква и източно от Солун в района на пункта за тол такси край Малгара.

В западна посока от Солун засега няма планирани нови блокади, но не е изключено движение на трактори по пътя Епаноми – летище Солун.

Трактори са разположени и по пътя Комотини – Ксанти.

