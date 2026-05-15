Протестно мото шествие ще затрудни движението във Варна

Снимка: ОДМВР-Варна

За очаквани затруднения в движението днес - 15 май, във връзка с провеждането на протестно мото шествие предупреждават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Протестът е организиран срещу завишените цени на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклети.

Участниците ще се съберат на бившата циркова площадка до стадион „Локомотив“, след което в 18 ч. ще се придвижат на две части по следните направления:

Първи маршрут: бул. „Васил Левски“ → бул. „Владислав Варненчик“ → бул. „Христо Ботев“ → АМ „Черно море“ → разклона за „Крушките“.

Втори маршрут: ул. „Христо Смирненски“ → бул. „Сливница“ → бул. „Владислав Варненчик“ → изхода на АМ „Хемус“.

В часовете на придвижване се очакват затруднения и забавяния на трафика по посочените булеварди и прилежащите улици, допълват от полицията.

Оттам препоръчват на водачите:

• да планират предварително маршрута си;

• при възможност да използват алтернативни направления;

• да спазват указанията на полицейските служители;

• да проявяват търпение и толерантност към останалите участници в движението.

Екипи на ОДМВР – Варна ще регулират движението и ще следят за недопускане на нарушения на обществения ред и безопасността на движението.

Редактор "Екип на Петел",

