Протестно пиене на кафе пред бТВ

Асоциацията на европейските журналисти - България организира от 8 часа днес "протестно пиене на кафе" пред сградата на телевизия bTV. Поводът е отстраняването на журналистката Мария Цънцарова.

Асоциацията сочи като повод решението на ръководството на телевизията, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител.

От асоциацията пишат, че Законът за радиото и телевизията защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Те подчертават, че протестът е в защита на свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, като подчертават, че протестът е професионален, а не политически, предаде БНР.

