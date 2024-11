Противникът на "Макдоналдс" Кенеди нагъва "Биг Мак" с "Кока кола" на самолета на Тръмп

Кадър Доналд Тръмп, Х

Той обеща да премахне флуорида от питейната вода и се противопостави на бързата храна, която е толкова нездравословна, че е "на практика е отрова". Затова и беше изненада, когато Робърт Ф. Кенеди младши се снима с Макдоналдс през уикенда, предаде Днес.бг.



Избраникът на Доналд Тръмп за министър на здравеопазването се усмихваше неловко, докато позираше на борда на Trump Force One, наслаждавайки се на нещо, което изглеждаше като бургер, чипс и кока-кола, ястие по избор на новоизбрания президент.



"POV: ходене покрай страхотната детска маса", написа Марго Мартин, заместник-директор по комуникациите на Тръмп, в публикация в X до снимката на Кенеди, Тръмп, Доналд Тръмп младши, Илон Мъск и Майк Джонсън, председател на Камарата, които пътуваха до Ню Йорк за мач за Ultimate Fighting Championship.





В новата си роля Кенеди, бивш адвокат по околна среда, ще определя здравната програма. Той каза, че иска да премахне хранителните добавки, за да обърне "епидемията от хронични заболявания и затлъстяване".



Кенеди, който сега се подвизава под лозунга Make America Healthy Again (Maha), който е производен на този на Тръмп "Make America Great Again", заяви през януари, че никога не яде преработена храна и че преди е пиел осем или девет бутилки кока-кола на ден, но вече са изминали повече от осем години откакто я е вкусил за последен път.



В скорошно подкаст интервю Кенеди каза, че храната в частния самолет на Тръмп е "просто отрова". "Храната за кампанията винаги е лоша, но храната, която се сервира в Trump Force One е просто отрова", каза той пред подкастъра Джо Полиш миналата седмица.



"Имате избор между... нямате избор, или ви дават KFC, или Big Mac. Това е, когато имате късмет. Останалите неща смятам за негодни за консумация."



Кенеди каза пред Fox & Friends, че не е имал проблем с бързото хранене или Макдоналдс, той просто е против маслото от семена. Макдоналдс обаче готви своя чипс в масло от семена.



На снимката до него има и кока-кола, която съдържа фруктозен царевичен сироп.



Разбира се, Кенеди беше осмиван в социалните медии, като някои хора го обвиниха, че се е продал.



"Не точно MAHA – ядене на високо преработени бургери на Макдоналдс и големи пържени картофи и пълна със захар кока-кола", пише Ерик Фейгъл-Динг, епидемиолог и съосновател на Световната здравна мрежа.



Нов доклад описва подробно иначе строгия здравен режим на Кенеди за периодично гладуване и пиене само на сурово или непастьоризирано мляко.



70-годишният Кенеди, бивш демократ, който се кандидатира като независим на президентските избори, преди да се откаже от надпреварата и да подкрепи Тръмп, приема първото си хранене около обяд, а последното не по-късно от 19 часа.



Той казва, че е на "протокол против стареене" от неговия лекар, който включва тестостеронова заместителна терапия (TRT) за поддържане на мускулна маса. "Не приемам никакви анаболни стероиди или нещо подобно и TRT, който използвам, е биоидентичен с това, което тялото ми произвежд",, каза той.



Кенеди също е трезвеник от години, след като се е борил с наркотична зависимост в младостта си.





За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!