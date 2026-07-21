Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол

снимка: МО

Обект, плаващ на 21 мили източно от Ахтопол, е забелязан около 12.40 часа днес след отплаването на корабите от състава на Противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Командирът на тактическата група поставя задача на минен ловец „Акчай“ от ВМС на Турция, да обследва обекта. Водолазният екип на кораба го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат със счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси, подкачени към корпуса му, съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Като не изключва възможността те да са вътре в корпуса, командирът на групата взема решение да обезопаси района. Той поставя задача на другите кораби от групата - минен ловец „Струма“ от ВМС на България и минен ловец „Думитреску“ от ВМС на Румъния, да патрулират и отклоняват преминаващите кораби.

Излъчено е и предупредително съобщение до корабите в района, посочват от ведомството.

След получен доклад в бреговия щаб, командирът на Противоминната военноморска група в Черно море капитан I ранг Петър Димитров дава разрешение за унищожаване на обекта.

Унищожаването е извършено в 16:05 ч. от екип от водолази от състава на кораб „Капитан I ранг Димитър Добрев“ с бордови номер 206.

Успешното изпълнение на поставените задачи в реална ситуация се дължи на отличната подготовка на екипажите от състава на групата, която след активацията си извърши своето бойно сглобяване по време на българското военноморско учение „Бриз“, заявяват от МО.

Корабите от състава на Противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване.

Редактор "Екип на Петел",

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