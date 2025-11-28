Процент от продажбите на вятърна енергия ще влиза в Община Балчик

Булфото

Eдин процент от приходите от продадена електрическа енергия от ветрогенератори в района на балчишките села Тригорци и Соколово ще влиза в Община Балчик. Това гласи подписаното споразумение с дружествата "Вятърен парк Добруджа 2" и "Вятърен парк Добруджа 3", съобщават от Общината.

Споразумението се базира на взето вече решение на Общински съвет Балчик и ще обхваща финансиране на различни социални и екологични инициативи на Общината. Сред тях са закупуване на медицинско оборудване, подкрепа на спорта и културата, социални услуги, благоустройство и инфраструктура, екология и други, предаде БНР.

