Процесът срещу Николас Мадуро в Ню Йорк е насрочен за 1 юни 2027 г.

Снимка Пиксабей

Началото на процеса в Ню Йорк срещу отстранения венецуелски президент Николас Мадуро по обвинения за наркотрафик бе насрочено за 1 юни 2027 г., стана ясно по време на предварителното изслушване във федерален съд в Манхатън днес, предаде Франс прес.

Срещу 63-годишния бивш държавен глава, който бе заловен от силите на САЩ в Каракас в началото на годината и от 3 януари насам се намира в затвор в Бруклин, са повдигнати четири обвинения, включително за наркотероризъм, съобщи БТА.

На 69-годишната му съпруга Силия Флорес са повдигнати три обвинения.

Двамата отхвърлят обвиненията срещу тях.

В писмо, изпратено вчера до федералния съдия, председателстващ делото - Алвин Хелерщайн, от прокурор Джей Клейтън, двете страни искат делото да започне през юни 2027 г.

Това става, след като правителството на САЩ най-накрая даде зелена светлина на Венецуела да плати правните разноски - нещо, което американската администрация първоначално блокира, позовавайки се на международните санкции срещу страната.

При първото си явяване пред съда в Ню Йорк, малко след залавянето му по време на зрелищна военна операция на американските сили, включваща около 150 самолета, хеликоптери и сухопътни войски, Мадуро определи себе си като “военнопленник”.

Освен криминалните обвинения срещу бившия президент, семействата на петима млади мъже, убити във Венецуела, заведоха граждански иск срещу него в началото на юли, обвинявайки го, че е наредил екзекуцията им като част по-мащабен модел на държавно насилие.

След неговото отстраняване на поста дойде временната президентка на Венецуела Делси Родригес. Тя управлява под натиск от Вашингтон, който твърди, че контролира богатата на петрол държава.

Редактор "Екип на Петел",

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