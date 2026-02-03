Проучване: 60 % от датчаните вече смятат САЩ за враг

Пиксабей

Проучване на обществената медия DR показва спад в доверието към САЩ сред населението на Дания на фона на напрежение около Гренландия

Дългогодишните стратегически отношения между Дания и Съединените американски щати са поставени под напрежение. Според проучване, изготвено от аналитичната компания „Епинион“ по поръчка на обществената датска медия DR, 60% от датчаните вече възприемат САЩ като „противник“. Данните са събрани между 21 и 28 януари сред 1053 пълнолетни граждани на страната, съобщава DR, цитирана от AFP.

Според анкетата, едва 17% от участвалите определят САЩ като „съюзник“. Около 20% не могат да определят позицията си, а 3% са отказали да отговорят.

Дания традиционно е смятана за близък и лоялен съюзник на Вашингтон. Въпреки това доверието е разклатено, особено след изявления на бившия президент на САЩ Д

оналд Тръмп, който преди време заяви желание Съединените щати да придобият Гренландия - автономна арктическа територия, която е част от датското кралство и член на НАТО чрез Дания.

Макар по-късно Тръмп да се отказа от плановете си, вълната от обществено недоволство вече бе факт. На 17 януари хиляди хора в Копенхаген излязоха на протестно шествие до посолството на САЩ, демонстрирайки несъгласие с външната политика на Вашингтон по отношение на Гренландия.

Седмица по-късно, на 31 януари, нова демонстрация бе организирана от Асоциацията на ветераните на Дания. Този път протестът бе насочен срещу коментари на Доналд Тръмп, омаловажаващи ролята на неамериканските сили в НАТО и конкретно участието на датски войници в мисията в Афганистан.

Изследването подчертава сериозната промяна в общественото мнение в Дания - страна, която дълго време се е възприемала като верен партньор на САЩ в рамките на трансатлантическото сътрудничество.

Според анализатори, доверието в традиционни съюзници се влияе все по-силно от политическата реторика и геостратегически амбиции, като в случая с Гренландия те водят до трайно нарастване на напрежението.

В същото време в проведено интервю на кореспондента на NOVA - Василковски реакцията на местното население в Гренландия е категоричнао, че коренното население – инуитите, е твърдо против подобен сценарий.

„Нашата култура е миролюбива. За нас е добродетел да не прибързваме, да не говорим много и да бъдем възпитани. Това сме ние - инуитите, признати от ООН като коренно население и автономна част от Кралство Дания. Искаме да останем такива, каквито сме. Не искаме да бъдем американци“, заяви Тили Мартинусен, която е една от най-разпознаваемите фигури в политическия живот на Гренландия

По думите ѝ събитията са довели до безпрецедентно обединение сред хората в Гренландия, но и до сериозно безпокойство. Мартинусен разказва, че след първите изявления на Тръмп оръжията в магазините са били разпродадени, скочили са продажбите на гориво, генератори за електричество и соларни панели, а оборудването за оцеляване е изчезнало от пазара. „Тръмп изплаши много хора“, посочва тя.Протестиращи в Копенхаген пред посолството на САЩ след изказванията на Доналд Тръмп за Гренландия

