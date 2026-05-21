Проучване: Компании от Западните Балкани искат премахване на търговските бариери между тях

Премахването на търговските бариери между страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора – се гледа все повече като ключов фактор за икономическото развитие на региона, съобщава Косовското радио и телевизия.

Като се позовава на проучване, публикувано в секцията „Балкански барометър“ на сайта на Съвета за регионално сътрудничество (RCC), медията отбелязва, че повечето фирми силно подкрепят облекчаването на търговията и премахването на административните и митническите пречки между съседните страни, предава БТА.

Проучването е осъществено сред компании от шестте страни на Западните Балкани и показва, че близо 70 на сто от фирмите смятат премахването на търговските бариери за „много важно“ или „важно“. Според изнесените данни компаниите смятат, че по-свободното придвижване на стоки и по-бързото преминаване през процедурите по границите биха допринесли директно върху увеличаването на инвестициите, разширяването на пазарите и намаляването на оперативните разходи.

В Косово регионалната търговия се възприема като един от основните стълбове за развитието на частния сектор. Според проучването 60 процента от косовските фирми смятат премахването на търговските бариери за „много важно“, а други 11 на сто го оценяват като „важно“.

Въпреки това данните свидетелстват и за скептицизъм сред част от бизнесите в Косово, отбелязва Косовското радио и телевизия. Близо 17 процента от анкетираните компании заявяват, че премахването на бариерите няма значение за икономическата им дейност. Независимо от това по-голямата част от косовските бизнеси се е обявила в полза на икономическата интеграция на региона и създаването на един по-отворен пазар.

В Албания също компаниите показват голяма подкрепа за облекчаването на търговията. Според проучването 75 на сто от албанските бизнеси смятат премахването на търговскита бариери за много важни за развитието на тяхната икономическа дейност. Само 9 на сто от анкетираните смятат, че това не би повлияло на бизнеса им.

Най-голяма подкрепа за отвореността на търговията на Западните Балкани е отбелязана в Босна и Херцеговина, където 88 от фирмите са се обявили в полза на премахването на търговските бариери с другите страни от региона. Данните сочат, че компаниите в тази страна прподължават да виждат регионалното сътрудничество като важна възможност за икономическо развитие.

В Северна Македония предприятията, които подкрепят премахването на търговските бариери, са 67 на сто, докато в Черна гора те са 68 процента, което представя положителен климат за регионално икономическо сътрудничество.

За разлика от другите страни на Западните Балкани фирмите в Сърбия показват по-нисък интерес към премахването на търговските бариери. То е подкрепено от 50 на сто от анкетираните, докато 28 на сто заявяват, че липсата на търговски бариери не е важна за дейността им.

Данните на Съвета за регионално сътрудничество сочат, че бизнес средите на Западните Балкани се стремят все повече към икономическа интеграция, по-прости процедури по границите и по-функционален регионален пазар. Според компаниите, сред които е проведено допитването, премахването на търговските бариери може да повлияе директно върху увеличаването на износа, привличането на инвестиции и укрепването на икономическото сътрудничество между държавите от реиона.

