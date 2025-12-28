реклама

Проучване: Пада доверието към президента Макрон

28.12.2025 / 10:20 3

Кадър Youtube

Доверието на френските граждани в президента Еманюел Макрон е достигнало рекордно ниско ниво, сочи ново проучване. Само 25% от анкетираните вярват, че 48-годишният лидер ще провежда добра политика за страната, съобщават Toluna-Harris Interactive и LCI news.

Това е най-ниското ниво от 2017 г., като подобен спад рейтингът му имаше и през октомври, допълва frognews.bg.

Проучването е проведено онлайн между 22 и 23 декември с участието на 1099 души.

Барометърът на политическото доверие се измерва месечно и показва, че популярността на Макрон е спаднала с четири процентни пункта спрямо ноември.

Рейтингът му се движи под 30% вече месеци наред, на фона на нарастващи национални предизвикателства, включително силно задлъжняване и липса на окончателен бюджет за следващата година.

През септември правителството беше разклатено от протести срещу мерките за строги икономии, предложени от тогавашния министър-председател Франсоа Байру. Под ръководството на неговия приемник Себастиен Лекорню беше избегнат по-нататъшен политически колапс с малко.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 166438 | Одобрение: 18258
Възпитателката не го е шамаросвала скоро,да му дигне рейтинга!!!;)Ухилен:woot:
1
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 49905 | Одобрение: 11595
Ама той си има доверие ли? Него даже собствената му съпруга му няма доверие.
3
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 552970 | Одобрение: 104355
Това го знаем и без проучването....Едно е да си Наполеон, а друго нагънат Макарон.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама