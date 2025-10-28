Проучване: Пада доверието към президента Тръмп

Кадър Youtube

Одобрението към президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спаднало през последните дни, достигайки най-ниското ниво от мандата му, тъй като все повече американци не одобряват начина, по който той се справя с разходите за живот. Това показва ново проучване на Reuters/Ipsos.

Тридневното проучване, приключило на 26 октомври, показва, че 40 процента от американците одобряват работата на републиканския лидер, в сравнение с 42 процента в анкетата на Reuters/Ipsos от 15-20 октомври.

Популярността на Тръмп се движи в рамките на един-два процентни пункта от настоящото си ниво във всички проучвания на Reuters/Ipsos от средата на май. Делът на хората, които заявяват, че не одобряват работата му, е нараснал – от 52 процента в анкетата от 16-18 май до 57 процента в последното проучване.

Президентът спечели изборите в САЩ през 2024 г. с обещания да овладее скока на инфлацията, който навреди на предшественика му, демократа Джо Байдън, припомня Bulgaria ON AIR.

Но американците дават изключително ниска оценка на това как Тръмп се справя с нарастващите разходи, които тежат на домакинствата, като два пъти повече хора не одобряват действията му спрямо тези, които ги подкрепят.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, темпът на инфлацията се е повишил, докато пазарът на труда отслабва – което доведе централната банка на страната до понижаване на лихвените проценти.

Резултатите от проучването сочат, че много американци изпитват само умерени притеснения относно продължаващото спиране на работата на правителството – второто по продължителност в историята на САЩ, което остави стотици хиляди федерални служители в принудителен отпуск.

Около 29 процента от анкетираните казват, че или не ги е грижа, или са доволни от спирането, докато 20 процента заявяват, че са ядосани.

Около 50 процента се чувстват разочаровани. Повечето респонденти споделят, че прекъсването е имало малко или никакво отражение върху живота им, предаде The Straits Times.

Въпреки че републиканците на Тръмп имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, демократите блокират законопроектите за разходите в Сената на САЩ, като обещават да отстояват позицията си, докато републиканците не се съгласят да удължат субсидиите за здравно осигуряване, които изтичат в края на годината.

