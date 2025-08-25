Проучване алармира: Готварско олио, използвано от милиони, ускорява развитието на раковите клетки

Булфото

Използването на популярно готварско олио ускорява развитието на рак на простата, показва ново проучване на Калифорнийския университет, цитирано от британските медии. Учените наблюдавали 100 мъже с ранен стадий на заболяването в продължение на година, предаде бТВ.

Оказало се, че тези, които консумирали по-малко растителни олиа и повече храни като сьомга, имали по-бавно растящи тумори в сравнение с хората на стандартна диета.

Семенните олиа – като рапично, царевично и от памуково семе – съдържат много омега-6 мазнини, които според изследванията повишават възпалителните процеси и така да улесняват разпространението на ракови клетки. За разлика от тях, рибените мазнини са богати на омега-3, които предпазват от възпаления и подпомагат имунната система.

Ръководителят на изследването, проф. Уилям Аронсън от Медицинския факултет на UCLA, обяснява: „Нашите резултати показват, че нещо толкова просто като промяна в диетата може да забави растежа на рака и да удължи времето преди да се наложат по-агресивни терапии.“

Въпреки това водещите медицински институции в САЩ твърдят, че семенните олиа са безопасни и не са пряко свързани с рак или други заболявания. Но общественият дебат се засилва, подхранван от публични фигури като Робърт Ф. Кенеди-младши, който обвинява олиата за „епидемията от затлъстяване“.

Новото проучване идва само дни след друго изследване на Университета на Южна Флорида, което свърза семенните олиа с увеличаването на случаите на рак на дебелото черво при младите хора.

Учените подозират, че тези мазнини са опасни по два начина: първо – засилват възпалителните процеси, които подпомагат растежа на тумори, и второ – отслабват способността на организма да се бори с тях.

В рамките на проучването половината пациенти били поставени на диета с малко омега-6 и повече омега-3, а другата половина продължила обичайния си режим. Това означавало да намалят пържени храни, чипс и тестени изделия и да увеличат консумацията на риба тон и сьомга. Калориите били приблизително еднакви, но съотношението на мазнините било различно.

След една година туморите били изследвани. При пациентите на диета признаците за агресивност на рака намалели с 15%, докато при тези на стандартна западна диета те се увеличили с 24%. „Тази разлика ясно показва, че промяната в храненето може да помогне за забавяне на растежа на рака и дори да отложи необходимостта от по-тежки терапии,“ казва д-р Аронсън.

Изследователите обаче уточняват, че са нужни допълнителни проучвания, преди да се направят категорични заключения. По принцип лекарите съветват да се следва балансирана диета, а не да се изключват напълно цели групи храни.

