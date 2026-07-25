Проучване на произхода свърза Лео Меси с Бразилия

Кадър

Футболната суперзвезда Лионел Меси се оказва свързан не само с Аржентина и Италия, но и с Бразилия. Нова беше доказано от ново генеалогично изследване на италианския историк и банков служител Фиоренцо Сантини.

Той в продължение на няколко години изследва родословието на осемкратния носител на „Златната топка“. Проучването му показва, че един от прадядовците на 39-годишния Меси е роден в бразилския град Рибейрао Прето (щат Сао Пауло), а фамилното име на семейството е претърпяло промяна именно по време на престоя им в португалоговорящата южноамериканска държава, пише Блиц.

По бащина линия корените на Меси водят към италианския град Реканати, откъдето прадядо му Анджело Меси емигрира в Росарио през 1893 година.

По-любопитна обаче се оказва историята по майчина линия. Прародителят Раниеро Кочетини напуска Италия със семейството си през 1899 година и пристига в бразилския пристанищен град Сантос. Именно тогава, заради трудности с изписването на италианските имена, той е записан като Рамиеро Кончентини.

Семейството се установява във вътрешността на щата Сао Пауло, където работи в земеделски имоти край Рибейрао Прето. На 27 януари 1904 година в Рибейрао Прето се ражда Ардериго, който по-късно при регистрацията си получава името Федерико. Именно той е прадядото на Лионел Меси.

Тогава настъпва и още една промяна – фамилията Coccettini постепенно се превръща в Cuccittini, която днес носи и майката на аржентинската суперзвезда – Селия Мария Кучитини. През 1905 година цялото семейство напуска Бразилия и се установява в района на Росарио. Там по-късно се раждат дядото на Меси – Антонио Кучитини, майка му Селия, а на 24 юни 1987 година – и самият Лионел Андрес Меси Кучитини.

Любопитното е, че именно необичайното изписване на фамилията Cuccittini кара историка Сантини да започне разследването. Той не открива подобна фамилия в Италия и едва след получени документи от роднини на семейството разбира, че промяната е настъпила по време на престоя им в Бразилия.

Изследването на Фиоренцо Сантини носи и специално признание за Меси. През 2022 година осемкратният носител на „Златната топка“ е обявен за почетен гражданин на италианския град Сан Северино Марке – родното място на неговите предци.

Макар днес да няма живи роднини на Меси в Бразилия, историята показва, че легендарният аржентинец има неочаквана семейна връзка със страната, където един от прадядовците му е роден, преди фамилията да поеме по пътя към Аржентина и футболната история.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!