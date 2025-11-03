"Провадия-Солницата" е едно от "Чудесата на България"

снимка: снимка: Провадия-Солницата

„Провадия-Солницата“, Хераклея Синтика и Малката принцеса от Урвич са финалисти в класацията „Чудо на България за последните 15 години“. Те са избрани от над 100 000 българи, Отличията връчи заместник-министърът на културата Тодор Чобанов, на церемония, която се проведе снощи в Народния театър в София, съобщи „Стандартнюз“.

Финалисти в категория „Атракция на България за последните 15 години“ станаха Белоградчишките скали, остров „Св. Анастасия“ и Базиликите в Пловдив.

Бяха връчени и наградите в категория „Памет“. Отличието за „Музей“ получи д-р Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей – Пловдив. Наградата за „Библиотека“ отиде при Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Отличието за „Читалище“ бе присъдено на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ – Белица.

В категория „Бранд“ отличия получиха Кърджали, Шумен и Етрополе.

