Провал за Роналдо и Ал-Насър

Отборът на Ал-Итихад повали тима на Ал-Насър в среща от турнира за Кралската купа на Шампионите.

Срещата беше белязана от сблъсъка между двамата бивши съотборници в Реал Мадрид от миналото десетилетие - Кристиано Роналдо и Карим Бензема, предаде Спортал.

В крайна сметка световният шампион от Мондиал 2018 в Русия с Франция и неговият Ал-Итихад излязоха крайните победители, като самият Бензема даде ход на събитията на терена с гол в 15-ата минута. Малко по-късно в 30-ата минута Анжело възстанови равенството, а в добавеното време на първата част Усем Ауар оформи крайния резултат.

