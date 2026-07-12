Провалена е 1/3 от черешовата реколта в Кюстендилско

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1/3 от приключилата черешова реколта в Кюстендилско е провалена, с нулеви добиви, казаха местни земеделски производители. Изкупната цена на плодовете не надмина 80 евроцента за килограм, пазарът - и за най-късните и най-хубави сортове, които се берат през уикенда, останал слаб.

Провалени са една трета от плододаващите площи в региона от априлските студове и слани. На отделни места обаче черешовата реколта е добра, коментира дългогодишният директор на института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител с градини около 600 декара, проф. Димитър Домозетов:

"Тук, в равнината долу към Невестино - Нов чифлик, Пиперков чифлик, беше лоша, въобще я нямаше. И за сливите е така, както и за ябълките. Но другите места си имаха нормална. Около 1/3 от реколтата е компрометирана. Ние имаме всичко около 30 000 декара, като 11 000 от тях са зле".

475 са подадените заявления за компенсации от измръзвания по овощията в региона - по информация на областната служба "Земеделие", посочва БНР. Изплащанията ще станат най-рано през август. Дотогава експертни комисии трябва да проверят всеки един от посочените в заявленията засегнати масиви, в някои от случаите - и по два пъти.

Редактор "Екип на Петел",

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