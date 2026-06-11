Проведе се първото заседание на Организационния комитет за подготовката на „Евровизия 2027“ в България

Снимка Министерски съвет

В Министерски съвет се проведе първото заседание на Организационния комитет за подготовката и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“, на който България ще бъде домакин.

Срещата беше ръководена от заместник министър-председателя Иво Христов. В нея участваха министърът на културата Евтим Милошев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-министърът на вътрешните работи Венцислав Катинов, заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, заместник-министърът на културата Марина Василева, както и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова, съобщиха от правителствената пресслужба.

Вицепремиерът Иво Христов подчерта, че успешното провеждане на конкурса изисква съвместните усилия на множество институции и министерства, както и тясна координация между държавните институции и обществените медии.

По време на заседанието вицепремиерът Иво Христов информира членовете на организационния комитет за проведената от него среща с директора на „Евровизия“ Мартин Грийн. Заместник министър-председателят представи основните теми, обсъдени по време на разговора, както и ключовите изисквания и очаквания към България като страна домакин на конкурса през 2027 г.

Участниците очертаха основните приоритети в подготовката за следващите месеци, свързани с логистиката, сигурността, инфраструктурата, международната координация, туристическото представяне на България и културната програма около събитието, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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