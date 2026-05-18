Проведоха работна среща в Общината за Европейското във Варна

Варна влиза в ритъма на едно от най-значимите спортни събития за годината. Днес заместник-кметът по спорта Илия Коев бе домакин на ключова работна среща, посветена на предстоящото 42-ро Европейско първенство по художествена гимнастика, което в края на месеца ще събере в морската столица елита на този красив спорт.

В срещата участваха представители на Българската федерация по художествена гимнастика – офис мениджърът Гергана Йорданова и спортният мениджър Моника Панайотова, Кристияна Генчева от клуб „Грация“ и част от ръководството на федерацията, директорът на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, както и експерти от дирекцията и представители на различни дирекции на Община Варна. В детайли бяха обсъдени всички важни аспекти около провеждането на шампионата – от организацията и координацията на спортната част до престоя на чуждите делегации и представянето на Варна като модерна европейска туристическа и спортна дестинация, съобщи Радио Варна.

Очаква се над 370 участнички от цяла Европа, 42 страни, да пристигнат във Варна за първенството – още едно доказателство, че градът все по-уверено затвърждава позициите си като домакин на големи международни спортни форуми. А когато спортът срещне добрата организация и отношението към детайла, Варна неизменно показва най-доброто от себе си.

