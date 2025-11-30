Проверете кода на зимните гуми: Показва дали са менте

Пиксабей

Автомобилните експерти дават допълнителни препоръки и съвети към шофьорите как на 100% да разпознаят фалшивите гуми, пише Актуално.

Начини за разпознаване на фалшивите автомобилни гуми

Според специалистите закупуването на нови гуми е важна стъпка за безопасно и удобно шофиране на пътя. Въпреки това е напълно възможно да срещнете фалшиви или некачествени гуми от ненадеждни продавачи.

Този метод се счита за една от най-често срещаните опции за фалшификация. Именно тези гуми често оставят следи по пътя и бързо се износват. За да определите, трябва да прокарате нещо твърдо по тях. Ако върху контактната повърхност се появят черна петна, това ще бъде доказателство за фалшификат.

Покритие от тъмна бира

Според експерти някои фалшификатори понякога използват тъмна бира за обновяване на гуми. Тази фалшива версия обаче може да бъде разпозната, като избършете гумата с обикновена влажна кърпа. Ако гумите са с лошо качество и третирани с бира, върху повърхността ще има черна следа.

Твърди шипове на зимни гуми

Когато избирате зимни гуми, трябва да обърнете внимание на шиповете. Качествените са такива, че при натиск се издърпват навътре. Това се прави, за да се намали шума и да се подобри сцеплението. В същото време поведението на шиповете на фалшивите гуми ще бъде обратното - те ще бъдат твърди и неподвижни.

Маркировка на гуми

Важен показател за качеството на гумите е тяхната маркировка. Истинските гуми ще имат буквено-цифров код отстрани. Това означава съответствие с международните стандарти за качество, както и за безопасността. Ментетата могат да имат само буква без цифри.

