Провериха сигнал за мазни петна по Дунав от тази сутрин в Русе

Снимка: РИОСВ - Русе

Експерти на РИОСВ – Русе тази сутрин извършиха контролна проверка по постъпили два сигнала за мазни петна по река Дунав при км 471 при село Ряхово. Обходен е теренът около пристанището на селото, съобщават от регионалната инспекция.

За наличие на мазни петна от растителен произход, инспекцията е сигнализирана още в петък от оператор, извършващ дейност на територията на ДИЗ „Тегра“. От там са потвърдили, че са възложили почистване.

При обслужване на сигнала за мъртва птица в района на Мартен в неделя експертите са потвърдили, че е започнало почистване на крайбрежните терени. При днешния обход във водите на реката не са установени петна, а отделни следи, отложени по бреговата ивица нагоре по течението, добавят от РИОСВ - Русе.

Предстои инспекцията да се произнесе по представена план-програма от оператора „Астра финанс“ АД за недопускане на замърсяване на река Дунав, както и да упражни контрол на дейността му.

