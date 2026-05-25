Провериха язовири и реки в Разградска област, при част от тях са открити проблемни участъци

Снимка: Областна администрация - Разград

Проверката на язовирите в област Разград установи добро общо състояние и необходимост от мерки по няколко рискови участъка

В периода от 27 април до 15 май 2026 г. в област Разград беше извършена ежегодна проверка на техническото и експлоатационното състояние на язовирите, прилежащите им съоръжения, както и на реките и проводимостта на речните легла. Проверката е извършена в изпълнение на заповед на областния управител Айлин Башева.

Проверени са 46 язовира, категоризирани с първа и втора степен на потенциална опасност, съобщават от местната областна администрация.

Констатирано е, че по-голямата част от съоръженията са в добро техническо и експлоатационно състояние и се поддържат съгласно нормативните изисквания за безопасна експлоатация.

При част от язовирите са установени слабости и необходимост от предприемане на допълнителни мерки. При шест от язовирите са установени слабости, заради това, че са в неизправно-частично работоспособно състояние, необходимо е собствениците да предприемат предписаните им допълнителни мерки. Язовир „Цар Калоян“ е определен като напълно неработоспособен, заради прорязана стена след наводнението от 2007 г.

Проверката на реките и речните корита установи участъци с намалена проводимост поради обрасла дървесна и храстовидна растителност и наносни образувания.

Проблемни участъци са констатирани по река Хлебаровска (Долап дере), река Топчийска, Кованлъшко дере, Наловска река и Осенешко дере.

Областната администрация в Разград е изготвила искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на средства за почистване и възстановяване на критичните участъци.

При проверките е установено още, че деретата в община Самуил са почистени и с осигурена проводимост към момента, но остават категоризирани като участъци с висока степен на опасност при интензивни валежи.

Според заключенията от проверката, при нормални климатични условия реките, речните корита и деретата не биха излезли от своите корита и не се очаква да нанесат поражения върху населението, инфраструктурата и околната среда.

