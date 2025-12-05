Проверка на куклите "Лабубу" в България за опасни вещества

Кадър Лабубу Уанг Нинг

Пробите за фталати и азобагрила са отрицателни, съобщиха от екоинспекцията

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе извършиха специализиран тест за безопасност на популярната сред децата и колекционерите играчка "Лабубу" (Labubu). Изпитването е насочено към установяване на наличие на опасни химични вещества в продукти, внасяни от страни извън Европейския съюз, предаде Дунав мост.

Действията на инспекцията са част от тринадесетия европейски координиран проект REF-13/2025, изпълняван съвместно с Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Проектът цели засилен контрол върху електронната търговия и безопасността на стоките, които достигат до крайните потребители чрез интернет платформи.

Резултати от лабораторията

Съгласно регламента на проверката, регионалната екоинспекция закупи две бройки от популярната фигурка. Едната от тях е изпратена за детайлен физикохимичен анализ в акредитиран Изпитвателен център "Алми тест" в София. Експертите са търсили следи от специфични вредни субстанции – азобагрила и фталати, които често се срещат в нискокачествени пластмасови изделия.

От получените протоколи става ясно, че в изследваната играчка не са установени наднормени количества или следи от тези опасни вещества. Резултатите от проверката ще бъдат докладвани в МОСВ и Европейската агенция по химикали (ECHA) до края на настоящата година.

Европейски контрол за безопасност

Контролът върху съдържанието на опасни химикали се осъществява на базата на строгото европейско законодателство REACH, което е напълно транспонирано и в българската нормативна уредба. Водеща роля в този процес има Европейската агенция по химикали, която поддържа мащабна и постоянно обновявана база данни за веществата, произвеждани или внасяни на територията на Европа.

Целта на тези периодични проверки е да се гарантира, че продуктите, особено тези, предназначени за деца, не крият риск за здравето на човека и околната среда, независимо от техния произход.

