Проверяват НАП и Областната администрация във Варна за бомби

Булфото

По-рано днес са получени сигнали за злоумишлени заплахи по служебна поща – в 09:27 ч. в Областна администрация – Варна и в 10:37 ч. в ТД на НАП – Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.

След извършена проверка по първия сигнал не е установено наличие на реална заплаха.

Областна администрация ще възстанови работа в 12:30 часа.

По сигнала, получен в ТД на НАП – Варна, към момента се извършват проверки, посочват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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