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Проверяват ВиК Варна заради незаконното селище в местността Баба Алино

04.06.2026 / 13:26 1

снимка: МРРБ

Министър на регионалното развитие Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността Баба Алино край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка във "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна, предава БТА.

В отговор на въпрос дали очаква да има още подобни случаи, министър Шишков посочи, че огромна, по думите, част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, като изтъкна, че тези планове са закона, по който трябва да се развива територията.  

Във връзка със събарянето на незаконни строежи в селището министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, допълвайки, че в момента там ще се събарят огради, защото горска територия няма право да бъде заградена.

Министър Шишков участва в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center, посветен на политиката на сближаване, регионите на ЕС, устойчивите градове, устойчивостта на водите, синята икономика и иновациите в селското стопанство. Организатори на форума са Dir.bg в сътрудничество с Българо-гръцката търговско-промишлена камара.

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Коментари
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уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 131638 | Одобрение: 8668
Тез проверки във веикато и общината има да текат, докато виновните се споминат и посмъртно ги обявят за виновни! На веикато съм ял попарата, така са ме сурвакали, че мога да им пожелая само, десетократно да ви се връща. Ама...надали.

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