Проверяват болницата в Ловеч заради съмнения за фиктивни договори с лекари

Снимка: Гугъл мапс

Областният управител на Ловеч Пламен Христов е сезирал Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Окръжната прокуратура – Ловеч, Областната дирекция на МВР, Териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч заради постъпили сигнали с данни и съмнения за евентуални финансови нарушения в Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч. Това съобщиха от Областната администрация.

Според получените сигнали има съмнения, че са сключвани договори с лекари за работа в отделения на лечебното заведение, без те реално да са извършвали трудова или медицинска дейност, предава БТА. Посочват се и съмнения за изплащане на възнаграждения без реално положен труд.

Сигналите съдържат и данни за договори за услуги и дейности, по които са извършвани плащания без реално изпълнение, както и за възможно неправомерно или нецелесъобразно разходване на финансови средства, довело до вреди за болницата.

Областният управител е поискал компетентните институции да проверят реалното изпълнение на договорите с лекари и други изпълнители, присъствието и работата на лицата в отделенията, наличието на необходимата отчетна и медицинска документация, графиците и дежурствата, както и законосъобразността на трудовите и гражданските договори, отчитането на работното време и извършените плащания.

Проверката трябва да установи още дали има фиктивни договори, документи с невярно съдържание или други нарушения, свързани с финансовото управление на лечебното заведение.

При установяване на данни за нарушения или престъпления Пламен Христов настоява да бъдат предприети всички предвидени в закона мерки в рамките на компетентността на съответните институции, както и да бъде информиран за резултатите от проверките и последвалите действия.

На 31 юли, по покана на областния управител, министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети болницата в Ловеч. Извършената на място проверка е установила лошо финансово състояние и безстопанственост при управлението на собствеността на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!